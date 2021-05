Tahun 2021 Ada Tujuh Desa Stunting di Bangka Selatan, Tahun 2022 Ditargetkan Turun Signifikan

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan menargetkan penurunan signifikan angka stunting di Kabupaten Bangka Selatan pada 2020 mendatang.

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan, Supriyadi menyebutkan pada tahun 2020 sebanyak 8 desa stunting tercatat di Kabupaten Bangka Selatan.

Sementara itu pada tahun 2021, sebanyak 7 desa tercatat sebagai desa stunting di Kabupaten Bangka Selatan yaitu di Desa Rias, Desa Serdang, Desa Ranggung, Desa Paku, Desa Penutuk, Desa Tanjung Labu dan Desa Tanjung Sangkar.

Pada tahun 2022 mendatang, Supriyadi menyatakan pihaknya menargetkan kasus stunting mengalami penurunan di Kabupaten Bangka Selatan.

"Tahun ini ada 7 desa stunting, tahun 2022 mendatang kita targetkan tidak kurang dari 3 desa," kata Supriyadi kepada Bangkapos.com, usai kegiatan Pertemuan Rembuk Stunting, Lintas Program dan Lintas Sektor Kabupaten Bangka Selatan pada Kamis, (20/5/2021).

Menurutnya, kasus stunting masih terjadi akibat beberapa faktor seperti misalnya pola asuh anak yang kurang baik, akses sanitasi, pernikahan dini hingga faktor ekonomi.

"Yang menjadi faktor terbesarnya adalah akibat pola asuh yang kurang maksimal karena pernikahan dini orangtua maupun kehamilan yang tidak diinginkan sehingga saat anaknya lahir, pola asuh dari orangtua kurang maksimal," ungkap Supriadi.

Selain itu ada pula faktor kesehatan yang kurang mendukung akibat kondisi ekonomi dan juga akses sanitasi yang tidak maksimal.

Untuk itu Supriyadi berharap agar setiap pemerintah desa di Kabupaten Bangka Selatan membantu dalam pencegahan perluasan kasus stunting dan membantu dalam intervensi pencegahan.

Tak hanya itu, sebagai upaya untuk mengatasi stunting, Supriyadi menyebutkan pihaknya akan meminta bantuan semua pihak baik perangkat desa, puskesmas maupun aparat kecamatan untuk lakukan pencarian permasalahan melalui by name dan by address. (Bangkapos.com/Jhoni Kurniawan)