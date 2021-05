Usulan Kenaikan Pangkat, Prajurit Korem Ditest Kesegaran Jasmani

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Korem 045/Garuda Jaya melaksanakan test Kesegaran Jasmani (Garjas) Periodik I Tahun 2021 dan Test Garjas Usulan Kenaikan Pangkat (UKP) periode 01-10-2021.

Pemeriksaan garjas, berlangsung selama dua hari. Di mulai tanggal 20 hingga 21 Mei 2021 di Makorem 045/Gaya, Kamis (20/5/2021)

Kegiatan ini mencakup, test Garjas A dan B, Garjas A lari selama 12 menit. Sedangkan Garjas B meliputi pull up, sit up, push up, langues dan shutle run kemudian dilanjutkan dengan test renang dasar niliter yang di adakan di Kolam Renang Tirta Sungailiat.

Hari pertama pelaksanaan Garjas di ikuti personel Makorem, Subdenpom II/4-2 Bangka, Timpal 03/Babel serta Subden Zibang 03-01/III/Pangkalpinang.

Danrem 045/Garuda Jaya Brigjen TNI M Jangkung Widyanto, mengatakan test garjas periodik wajib diikuti prajurit sebagai bentuk pembinaan fisik untuk mengetahui sejauh mana kemampuan, perkembangan dan peningkatan fisik prajurit.

"Diharapkan prajurit mempunyai fisik yang prima dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok satuan," kata M Jangkung.

Sementara lebih lanjut dikatakan M Jangkung, untuk Garjas UKP, setiap prajurit yang akan di usulkan untuk naik pangkat wajib mengikuti test Kesegaran Jasmani UKP sebagai persyaratan mutlak bagi personel yang akan naik pangkat.

"Selain itu nilai kesegaran jasmani merupakan syarat yang harus di penuhi bagi anggota yang akan mengikuti pendidikan, pengembangan spesialis maupun pendidikan pengembangan umum," kata M Jangkung.

(Bangkapos.com/Anthoni Ramli)