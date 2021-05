Yamaha XMAX Best Of High Skutik, Sangat Diminati di Babel

Motor XMax yang menyandang gelar Best Of High Skutik

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Tiga line up MAXi Yamaha kembali dinobatkan sebagai motor terbaik di kelasnya di ajang Otomotif Award 2021 yang tayang secara streaming beberapa pekan sebelumnya di kanal Youtube Otomotif TV.

Satu dari ketiga line up tersebut adalah Yamaha XMAX. ini menjadi kalinya Matik besar berkapasitas mesin 250cc tersebut menyabet penghargaan bergengsi sebagai Best of High Skutik.

Tercatat penghargaan serupa telah diberikan kepada XMAX sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini. Artinya selama empat tahun XMAX telah mempertahankan gelar sebagai skutik terbaik di kelas 250 – 300cc pada gelaran Otomotif Award.

"Sejak pertama kali diluncurkan, XMAX memang kerap menjadi motor impian yang diinginkan oleh banyak orang. Pencapaian yang membanggakan sebagai Best of High Skutik untuk yang keempatkalinya semakin membuktikan bahwa kehadiran XMAX baik secara desain, fitur, performa maupun teknologi sangat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia," ungkap Antonius Widiantoro, Manager PR, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Mfg, Rabu (19/5/2021).

Sementara, Area Contorl Marketing CV. Sumber Jadi – Main Dealer Yamaha Bangka Belitung, Oriansah menyebutkan di Babel sendiri minat masyarakat terhadap XMAX juga tinggi dan itupun dibuktikan dengan banyaknya keberadaan motor Yamaha yang ber CC besar.

"Untuk di bumi Serumpun Sebalai sendiri Yamaha XMax langsung mencuri perhatian masyarakat Babel yang mau upgrade motornya dari NMax ke level lebih tinggi lagi. Dengan karakter jalan di sini yang bervariatif sangat cocok dengan fitur XMax yang ada sekarang. Kemudian saat ini bisa dilihat dengan banyaknya motor ber CC besar ini dipakai untuk touring dan harian oleh rekan-rekan bikers yang clubnya tersebar hingga ke Belitung," ujar Oriansah. M.

Selain itu, satu di antara pengguna motor XMax yang motornya sering dipakai untuk touring dan harian, Adi juga mengungkapkan kenyamanannya memakai motor bongsor itu.

"Setiap hari saya pulang pergi kerja dari Pangkalpinang ke Sungailiat menggunakan motor XMax ini, Alhamdulillah dipakai sangat nyaman, powernya besar dan sampe sekarang tidak ada masalah, bahkan saya sudah pakai buat touring ke titik 0 di Aceh," kata Adi yang merupakan member dari Yamaha NMax Club Indonesia Chapter Bangka.

Bangkapos.com / Widodo (T4)