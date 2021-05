Fakta Baru Kasus Pelecehan Seksual di Masjid, Kisahnya Viral di Malaysia dan Film yang Jadi Pemicu

BANGKAPOS.COM -- Kasus asusila yang dilakukan pelajar SMK pada seorang bocah di masjid Baitul Makmur, menjadi berita populer di Malaysia.

Sebuah portal online ternama di Malaysia, https://worldofbuzz.com/ membahas kejadian tersebut dan menjadi trending.

Artikel yang trending itu berjudul “It’s not a matter of clothing” Young Girl Wearing Prayer Veil Gets Sexually Harassed In Mosque.

Di artikel itu, worldofbuzz.com mempublish, fenomena banyak orang di masyarakat yang akan menyalahkan pilihan pakaian seorang gadis dalam skenario pelecehan seksual.

Tapi apa yang membenarkan seorang gadis muda dilecehkan secara seksual di masjid, ketika dia sedang melakukan sholat dengan kerudung?

Halaman Twitter @heeburans menggunakan profil mereka untuk menampilkan rekaman mengerikan, di mana seorang gadis muda terlihat sedang melakukan salat Isya di masjid Baitul Makmur di Kota Pangkal Pinang, Indonesia.

Pria tersebut diduga melakukan pelecehan seksual terhadap gadis tersebut sebanyak dua kali, saat dia memasuki ruang sholat khusus wanita sementara tidak ada yang melihat dan melakukan tindakan tidak senonoh terhadap gadis tersebut saat dia sedang berlutut.

Dia kemudian pergi, hanya untuk kembali lagi untuk mengulangi tindakannya yang menjijikkan.

Sementara banyak yang mengutuk tindakan pria tersebut, beberapa mengambil kesempatan untuk menunjukkan bahwa ini akan menjadi contoh sempurna mengapa kita tidak dapat menyalahkan apa yang dikenakan seseorang ketika mereka dilecehkan secara seksual.

Komentar ini berbunyi, “Video ini adalah jawaban atas pernyataan beberapa orang yang mempertanyakan pakaian wanita saat mereka dilecehkan secara seksual. Jadi, berhentilah berpikir sempit, ini bukan masalah pakaiannya, tapi otak pelakunya yang sudah gila. "