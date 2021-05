Mantan Putri Indonesia Qory Sandioriva Idap Penyakit Autoimun, Sama Seperti Ashanty dan Cita Citata

BANGKAPOS.COM - Mantan Puteri Indonesia 2010, Qory Sandioriva membagikan kabar kurang menyenangkan di Instagramnya.

Setelah berbahagia karena menikah kedua kalinya pada 6 Juni 2020 lalu, kini Qory mengungkap bahwa dirinya harus kembali menjalani perawatan karena sakit autoimun yang ia derita.

Dilansir Bangkapos.com dari TribunSolo.com, Belum Genap Setahun Menikah, Qory Sandioriva Beri Kabar Soal Kondisi Kesehatannya: Hanya Ingin Sehat

Sempat dinyatakan membaik, kini Qory harus mengulang proses penyembuhannya.

Qory bersykur ada sosok sang suami yang mendampinginya.

Ia mengaku ingin bisa sembuh dan sehat untuk mewujudkan cita-citanya sebagai keluarga.

Berikut postingan lengkap Qory yang dibagikan di Instagramnya baru-baru ini.

"This picture means everything for me...

Saya menyadari bahwa ketidaksempurnaanku dengan sakitku yang belum tuntas

di sisa beberapa organku ini masih membuat orang yang kucintai dan diriku sendiri kelelahan