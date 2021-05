Dibenci karena Difollow Pacar Orang, Anya Geraldine: I Win, You Lose

BANGKAPOS.COM - Selebgram dan aktris Anya Geraldine bereaksi setelah kerap dibenci para wanita.

Anya Geraldine dibenci para wanita karena pacar mereka mem-follow dirinya di instagram.

Dia pun meminta para wanita tersebut sadar: dirinya menang, dan para wanita itu kalah.

Demikian diungkapkan Anya Geraldine saat bercerita soal kejadian tak menyenangkan yang terjadi padanya.

Anya Geraldine mengaku dibenci oleh beberapa wanita karena masalah sepele.

Ia mengungkapkan, banyak dibenci oleh beberapa wanita karena pacar mereka memfollow Anya Geraldine.

"Buat yang suka ngehate gue karena pacarnya follow gue, Like—give up, it's me, I win, you lose. Hahaha

(Buat yang suka ngehate gue karena pacarnya follow gue Sadarlah, ini aku, aku menang, kamu kalah. Hahahah)," tulis Anya Geraldine di laman Instagramnya, Rabu (20/5/2020) yang dibagikan ulang oleh Anya Geraldine di storynya, Jumat (21/5/2021).

Seperti diketahui, Anya Geraldine merupakan satu di antara selebgram yang banyak dibicarakan publik.

Tidak hanya memiliki wajah yang cantik, Anya Geraldine juga piawai dalam berakting.