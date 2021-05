Intip 5 Kandungan dalam Buah Naga

BANGKAPOS.COM - Anda tentu sudah tidak asing dengan buah naga.

Penampilan buah naga yang memikat, ditambah manfaat yang luar biasa untuk kesehatan, membuat banyak orang tergiur untuk mengonsumsinya.

Namun, perlu diketahui, belum ada penelitian yang memberikan kekuatan khusus tentang buah naga sebagai buah yang kaya nutrisi.

“Meskipun buah naga belum secara langsung dikaitkan dengan pencegahan penyakit, makanan yang kaya antioksidan dan serat ini dapat mendukung kesehatan jantung."

"Juga bisa melawan peradangan yang dapat meningkatkan risiko penyakit di masa depan.”

Demikian diungkapkan Erin Palinski-Wade, ahli diet berlisensi dan penulis "Belly Fat Diet for Dummies".

Buah naga mengandung vitamin C dan magnesium dalam jumlah yang banyak, ditambah karotenoid, likopen, mangan, fosfor, zat besi, dan kalsium.

Nah, dibawah ini adalah beberapa hal baik yang terkandung dalam buah naga yang dapat dijadikan alasan untuk memulai mengonsumsi buah naga:

1. Rendah kalori

“Buah naga merupakan buah yang rendah kalori, yaitu hanya sekitar 60 per setengah mangkuk buah,” kata Mareya Ibrahim, pendiri Eat Cleaner dan penulis "Eat Like you Give a Fork".