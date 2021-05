Nikita Mirzani Dilarikan ke Rumah Sakit, Ternyata Ini Penyebabnya

BANGKAPOS.COM - Nikita Mirzani mendadak harus dilarikan ke rumah sakit. Anak bungsu Nikita Mirzani, Arkana Mawardi mengunggah foto kondisi sang ibu. Dalam unggahannya, Nikita tampak dirawat di rumah sakit.

"Ami get well soon," tulis akun @arkana_mawardi28, Kamis (27/5/2021).

Informasi ini juga dibagikan karyawan sekaligus sahabatnya, Muhammad Rizky Ihramsyah. Sahabat Nikita Mirzani ini mengunggah foto saat melakukan video call dengan Nikita. Tampak Nikita terbaring di kasur dengan masih menggunakan masker.

"Tiba-tiba dapet info udah dirawat aja. Padahal tadi baru nemenin shooting," tulis lelaki yang akrab disapa Iam di Instagram Story, Kamis (27/5/2021).

Nikita Mirzani pun mengunggah potret dirinya di rumah sakit lewat unggahannya di Instagram Story. Nikita Mirzani menyebut jika dirinya akan menjalani operasi.

"Pagi2 udah check darah lagi. Bismillah," tulis Nikita Mirzani di Instagram Story.

"2 jam sebelum operasi," tulis Nikita Mirzani lagi.

Banyak follower Nikita Mirzani yang mendoakan kesembuhan idolanya itu. Namun, belum diketahui penyakit apa yang diderita oleh Nikita.

Radang Usus