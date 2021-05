Ingat Han So Hee Pelakor di Word Of The Married? Sosoknya Tampak Beda di Drakor Terbaru

Han So Hee dalam The World Of The Married

BANGKAPOS.COM - Sosok Han So Hee, pemeran Yeo Da Kyung di drakor The World of Married semakin populer.

Sebelumnya, Han So Hee sampai mendapatkan cacian karena aktingnya sebagai pelakor.

Bahkan fans Indonesia sampai membanjiri akun Instagramnya.

Namun, karena drama tersebut, namanya menjadi melambung.

Han So Hee pun kebanjiran tawaran iklan.

Dilansir Bangkapos.com dari TribunNewsmaker.com: berjudul Kabar Han So Hee 'Pelakor' di Drama The World of Married, Sosoknya Tampak Beda di Drakor Baru

Baca juga: Calon Pengantin Pria Loncat dari Lantai 7 Hotel Diduga Malu dan Kecewa, Terungkap Obrolan Terakhir

Baca juga: Banyak yang Tak Tahu Ayah Lesty Kejora Pernah 6 Tahun Jadi ART di Rumah Keluarga Tamara Bleszynski

Ji Sun Woo dan Han So Hee drama The World of The Married (Instagram @jtbcdrama)

Drama-drama barunya juga sudah dijadwalkan tayang.

Salah satunya yang sudah akan tayang adalah Nevertheless.

Di drama tersebut, Han So Hee dipasangkan dengan aktor Song Kang.

Song Kang sendiri juga tengah laris di dunia Drama Korea.