Lomba Stand Up Comedy di Cafe Cikulur Bersama Roadshow Beat & Genio

BANGKAPOS.COM-- Dealer Honda Asia Surya Perkasa (ASP) cabang Muntok mengadakan Roadshow kenalkan Beat series dan Genio Series dengan tampilan barunya.

Roadshow kali ini diramaikan oleh Live Musik dan lomba Stand Up Comedy yang diikuti oleh stand up di seluruh Bangka Barat.

"Saya sangat berterimakasih kepada dealer Honda ASP Muntok. Dengan adanya lomba yang di selenggarakan dapat memunculkan kembali semangat anak-anak stand up comedy bangka barat. Karena semenjak pandemi terjadi, belum ada lagi lomba stand up comedy". ungkap Bang Billy selaku ketua stand up comedy Bangka Barat.

" Kepada masyarakat yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan Roadshow bersama ASP Muntok kali ini saya ucapkan banyak terimakasih. Karenanya acara berlangsung sangat meriah. Melihat kondisi saat ini, selama acara berlangsung, kami selaku panitia terus menerapakan Protokol kesehatan dengan cara 3M. #bersamakitaLawancovid19#". Tambah Ferdian, selaku Kepala Cabang ASP Muntok.

Tak lupa ketinggalan, ASP Muntok memberikan direct gift kepada setiap pengunjung yang melakukan pengunjungan Cafe.

Di penghujung acara, Honda ASP Muntok terus menghimbau masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dengan cara 3M dan selalu mengenderai kendaraan sepeda motornya agar selalu memakai helm dan #cariaman# saat berkendara. Salam Satu Hati. (*)