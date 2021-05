Intip 3 Manfaat Biji Pepaya bagi Kesehatan

BANGKAPOS.COM - Anda tentu sudah tidak asing dengan buah pepaya.

Pepaya memang salah satu buah yang populer di dunia.

Rasanya yang manis dan berbagai nutrisi yang dikandungnya menjadikan buah satu ini diminati banyak orang.

Selain daging buahnya, ternyata biji pepaya juga memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan.

Dikutip dari studi berjudul “Antioxidant activity of papaya seed extracts”, biji buah pepaya mengandung dua senyawa yang bertindak sebagai antioksidan untuk membantu meningkatkan kesehatan, yakni polifenol dan flavonoid.

Dua antioksidan ini berguna untuk melawan radikal bebas penyebab penyakit untuk mencegah stres oksidatif dan menangkal penyakit kronis.

Selain itu, penelitian lain berjudul “Properties of Carica Papaya L. (Papaya) Seed Oil Following Extractions Using Solvent and Aqueous Enzymatic Methods” menjelaskan bahwa biji pepaya mengandung asam lemak tak jenuh tunggal yang sehat, termasuk asam oleat.

Pada penelitian terhadap penderita diabetes tipe 2 berjudul “High-monounsaturated-fat diets for patients with diabetes mellitus: a meta-analysis” diterangkan bahwa diet tinggi asam lemak tak jenuh tunggal dapat menurunkan trigliserida dan kadar kolesterol very-low density lipoprotein (VLDL) masing-masing sebesar 19 persen dan 22 persen.

Di samping itu, inilah beberapa manfaat dari biji pepaya bagi kesehatan, seperti dirangkum dari Healthline.

1. Dapat membantu melawan infeksi