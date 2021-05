Apresiasi Kegiatan Pemilihan, Algafry Ajak Remaja Duta GenRe Bersama Membangun Bangka Tengah 

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman apresiasi kegiatan pemilihan Duta Generasi Berencana (GenRe) yang dilaksanakan langsung di Gedung BBI Kabupaten Bangka Tengah, Senin (31/5/2021).

Pemilihan duta GenRe yang menjadi ajang pemilihan kreasi remaja generasi berencana (GenRe) pada tingkat kabupaten bangka tengah bertemakan "Remaja GenRe Tangguh Dengan Berkepribadian abaik".

Menurut Algafry, kegiatan GenRe memiliki tugas dan fungsi baik, khususnya dalam memfasilitasi remaja agar bisa berkreativitas mengembangkan minat dan bakatnya.

"GenRe ini sebagai wadah bagi para remaja, yang InsyaAllah ke depannya mereka ini akan memberikan banyak manfaat serta bisa memberikan pemahaman dan sosialisasi terhadap simbol-simbol yang ada di GenRe, seperti narkoba, seks bebas dan tidak menikah dini. Di mana hal-hal ini lah kita minta mereka (Duta GenRe- red) untuk dapat melakukan sosialisasi kepada remaja lainnya,"ungkap Algafry.

"Jadi peran mereka (GenRe) ini sangat penting dan kita sangat ingin mensuport meraka ini,"ucapnya.

Lebih lanjut, di tengah kecangihan trknologi saat ini ia pun berkeinginan agar Duta GenRe Bangka Tengah dapat bekerja sama dalam membangun Bangka Tengah.

"Di mana kita tahu derasnya informasi teknologi saat ini juga sangat mempengaruhi bagaimana perilaku sikap moral dari anak remaja ini, tapi mereka (Duta GenRe) sudah di bekali untuk memberikan sosialisasi kepada remaja lainnya bagaimana caranya bersikap, berpola dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara ini,"ujar Algafry

"Untuk itu kita berkeinginan Duta GenRe yang terpilih, dapat bersama-sama dengan Kita semua mengwujudkan Bangka Tengah ini ke depan menjadi lebih baik terutama di kalangan remajanya," tuturnya.

Adapun Daftar Pemenang Pemilihan Duta GenRe Bangka Tengah Tahun 2021 sebagai berikut :

Bupati dan Wabup Bangka Tengah, Ketua TP PKK Bateng saat foto bersama finalis Duta GenRe Bangka Tengah, Senin (31/5/2021). (Bangkapos.com/Sela Agustika)

Kategori Putra

- Winner : Fardhu Syahuri

- Runner Up 1 : Daffa Ariesta

- Runner Up 2 : Muzaki Al-Fikri

- Runner Up 3 : Danu Anggara

- Runner Up 4 : Fajar Prasetio

Kategori Putri

- Winner : Nuradila

- Runner Up 1 : Raffa Nafisah

- Runner Up 2 : Rany Dwi Fadila

- Runner Up 3 : Indriana Firdaus

- Runner Up 4 : Hanna Agnisha

Kategori Lainnya

- Intelegensi : Yeni Oktapia

- Favorit : Idil Pramuja

- Inovator Program : Khumairoh

- Persahabatan : Restawati

- Berbakat : Putri Anggun

(Bangkapos.com/Sela Agustika)