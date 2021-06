Hidup Lebih Baik Tanpa Tembakau

HARI Tanpa Tembakau Sedunia atau World No Tobacco Day (WNTD) diperingati setiap tahunnya pada tanggal 31 Mei. Hari Tanpa Tembakau merupakan salah satu dari delapan hari kesehatan yang ditandai oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Hari tanpa tembakau sedunia masuk daftar hari kesehatan yang menarik perhatian pada beban kematian yang dapat dicegah dan penyakit yang berhubungan dengan penggunaan tembakau dan nikotin.

Berawal dari keinginan WHO menginformasikan kepada publik tentang bahaya penggunaan tembakau, negara-negara anggota WHO menciptakan Hari Tembakau Sedunia pada tahun 1987. Pada awalnya WHO menetapkan Hari Tanpa Tembakau pada 7 April 1988, kemudian pada tahun 1988 ditetapkan pada tanggal 31 Mei. Perubahan didasarkan pada resolusi WHO terbaru terkait kesehatan atau tembakau pada waktu itu.

Pada Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2021 WHO, negara-negara anggota, serta mitra-mitranya mengajak para perokok untuk segera berhenti merokok dengan mengusung tema Commit to Quit atau Berkomitmen untuk Berhenti.

Saat ini di dunia, setiap tahun ada delapan juta perokok yang meninggal. Di Indonesia, kematian karena merokok dan segala penyakit yang berhubungan dengan tembakau tidak kurang dari 200 ribu orang setiap tahunnya.

Bertentangan dengan tren global yang menurunnya penggunaan tembakau, survei nasional menunjukkan bahwa penggunaan tembakau di Indonesia tergolong tinggi dan justru meningkat. Penggunaan didominasi pada dewasa dan remaja.

Data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menyatakan bahwa terdapat peningkatan prevalensi merokok penduduk umur 10 tahun ke atas dari 28,8 persen pada tahun 2013 menjadi 29,3 persen pada tahun 2018. Prevalensi pada orang dewasa belum menunjukkan penurunan selama periode lima tahun dan populasi anak dan remaja terus meningkat.

Data Riskesdas juga mencatat bahwa 80 persen dari total perokok di Indonesia sudah mulai merokok sejak masih berusia di bawah 19 tahun. Kelompok usia dengan jumlah perokok terbanyak adalah 15-19 tahun diikuti dengan kelompok usia 10-14 tahun. Padahal dampak rokok bagi anak-anak dan remaja sangat serius dan dapat berdampak pada kematian.

Dampak yang dapat ditimbulkan karena merokok antara lain paru-paru yang dapat berhenti berkembang, gejala penyakit jantung dan pembuluh darah, kerusakan gigi, masalah pada otot dan tulang, serta kanker. Dampak lainnya di masa pandemi Covid-19 adalah kebiasaan merokok dapat meningkatkan risiko untuk terjangkit Covid-19.

Kondisi perokok yang sudah terjangkiti juga akan lebih parah dibanding yang tidak merokok.