Ini 2 Sosok Wanita Cantik Kandidat Pemeran Andin Jika Amanda Manopo Hengkang, Lebih Seksi dan Cantik

BANGKAPOS.COM - Seperti diketahui, Sinetron Ikatan Cinta ini sedang banyak peminatnya.

Menjadi sinetron nomor satu di Indonesia, banyak orang berlomba-lomba untuk bisa main di Sinetron Ikatan Cinta.

Seperti diketahui, Sinetron Ikatan Cinta akhir-akhir ini sedang melakukan pemilihan peserta pemain baru di Sinetron Ikatan Cinta.

Ada isu beredar kalau salah satu peserta casting ini akan menggantikan peran Amanda Manopo di Sinetron Ikatan Cinta.

Aapalagi Amanda Manopo baru-baru ini mengakui kalau dirinya tak lagi bermain di ikatan Cinta karena ia muak dengan alur ceritanya.

Amanda Manopo bahkan mengisyaratkan dirinya tak lagi di Sinetron Ikatan Cinta tapi pemeran Andin masih tetap ada.

"I'm not quitting, im just not playing anymore, (Aku nggak keluar, aku cuma gak main lagi) Jangan sampai ini terjadi," tulis Amanda Manopo.

Serta Jangan lupa Like fanspage Facebook Sriwijaya Post di bawah ini:

Hal ini lah yang membuat asumsi pengganti Andin terkuak.

Meski belum diketahui apakah Amanda Manopo benar benar keluar, ini kandidat utama pengganti Andin di Sinetron Ikatan Cinta.