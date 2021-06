Minum Kopi Memberi 3 Manfaat bagi Kesehatan Jantung

BANGKAPOS.COM - Kopi merupakan salah satu minuman paling populer di dunia.

Kopi mengandung kafeina yang dapat merangsang sistem saraf pusat dengan cara meningkatkan energi, metabolisme, stamina, kewaspadaan, dan meningkatkan suasana hati.

Namun, terlalu banyak kopi juga bisa menyebabkan sakit perut, membuat kita merasa gelisah, cemas, mengganggu tidur, dan bahkan memicu migrain.

Di sisi lain, kopi kaya akan ratusan senyawa bioaktif yang bermanfaat, termasuk antioksidan.

Sebagian besar peneliti percaya bahwa kafeina pada kopi sangat bermanfaat bagi kesehatan jantung.

Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut, berikut ini terdapat tiga manfaat minum kopi bagi kesehatan jantung yang dilansir dari laman Eat This Not That.

1. Mengurangi risiko gagal jantung

Sebuah studi baru dalam jurnal American Heart Association Circulation melaporkan bahwa konsumsi kopi dapat mengurangi risiko gagal jantung.

Orang yang lebih banyak minum kopi memiliki risiko gagal jantung paling kecil.

Faktanya, data dari Framingham Heart Study menemukan penurunan 5 persen sampai 12 persen risiko gagal jantung peserta yang minum per cangkir kopi, dibandingkan dengan yang tidak minum kopi.