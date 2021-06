Harga Kelapa Sawit Turun, Saat Ini Hanya Rp2.220 per TBS

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit terhitung 3 Juni 2021 hingga saat ini mengalami sedikit penurunan harga di tingkat pembelian pabrik CPO, PT GCM (Gemilang Cahaya Mentari) yakni Rp2.220 per kg TBS, sebelumnya pada tanggal 25 April 2021 lalu harga kelapa sawit sempat mencapai harga tertinggi Rp2.330 per kg TBS atau ada penurunan harga Rp110 per kg TBS.

Hal ini diungkapkan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Bangka, Jamaludin alias Tipek kepada Bangkapos.com, Kamis (03/06/2021).

"Untuk harga kelapa sawit saat ini ada penurunan sedikit, saat ini harga Rp2.220 per kg di tingkat pembelian di pabrik CPO, seperti PT GCM di Desa Tiang Tara Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka," kata Jamaludin.

Sementara harga beli pedagang pengepul di tingkat petani sekitar Rp2.000 - Rp2.020 per kg, tergantung jarak tempuh lokasi kebun ke pabrik.

"Selaku ketua Apkasindo Kabupaten Bangka saya memang diminta anggota untuk aktif memberitahukan perkembangan update harga kelapa sawit terbaru, apalagi pada saat ada kenaikan harga di tingkat pabrik sehingga para petani mengetahui dan bisa menyesuaikan dengan harga jual di tingkat pedagang pengepul," ujar Jamaludin.

Diungkapkannya, saat ini para petani kelapa sawit kebanyakan sudah selesai panen dan sedang melakukan pemupukan terhadap tanaman kelapa sawitnya.

"Kalau saya sendiri memiliki kebun kelapa sawit jenis Marehat usia sekitar 11 tahun ada 600 batang, kelapa sawit jenis Topaz usia 7 tahunan sekitar 500 batang dan ada juga sedang menanam lagi yang baru ditumpangsari dengan nanas," ujarnya.

Diharapkannya dengan adanya tren harga kelapa sawit yang bagus saat ini diimbau kepada para petani anggota Apkasindo Kabupaten Bangka agar bisa melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada pemerintah daerah dengan baik dan lancar.

"Kalau harga kelapa sawit terus baik seperti ini maka para petani pun tidak lagi keberatan untuk membayar PBB kebun sawitnya, seperti saya sendiri saat ini untuk PBB kebun sawit saja membayar sekitar Rp 1 juta lebih , kalau seluruh petani kelapa sawit disiplin bayar PBB tentunya bisa membantu pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan," tegas Jamaludin.

Melihat prospek yang cerah terhadap hasil berkebun kelapa sawit ini, Jamaludin meminta Pemprov Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD Babel juga Pemkab Bangka dan DPRD Kabupaten Bangka untuk menganggarkan pengadaan bibit kelapa sawit unggul gratis kepada para petani kurang mampu, namun memiliki lahan untuk berkebun