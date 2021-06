Kompetisi Video dan Foto Maxi Yamaha Journey Dimulai, Ada Hadiah IPhone 12

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Tanggal 1 Juni 2021, tepatnya di Hari lahir Pancasila menjadi momen dimulainya kompetisi Video dan Foto Maxi Yamaha Journey yang berlangsung selama 2 bulan hingga 31 Juli 2021 mendatang.

Para konsumen Maxi Yamaha yang telah mendaftarkan diri dan meregistrasikan motornya di aplikasi My Yamaha Motor dapat mulai membuat dan memposting konten-konten menarik di media sosial mereka.

Manager Public Relation, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Mfg, Antonius Widiantoro menyebutkan, ajang ini bertujuan untuk mengajak para Bikers MAXi membuktikan kenyamanan motor miliknya.

"Kompetisi Video dan Foto terbesar bagi pengguna MAXI Yamaha di Indonesia resmi dimulai hingga 31 Juli mendatang," terang Antonius Widiantoro dalam rilis, Kamis (3/6/2021).

“Melalui ajang ini Yamaha Indonesia mengajak para Bikers Maxi Yamaha untuk bersama-sama membuktikan Kenyamanan Maksimal motor miliknya melalui cara yang kreatif dan aman di tengah kondisi pandemi.”

“Bagi para peserta selamat berkompetisi, jangan lupa untuk senantiasa mematuhi protocol kesehatan dan prinsip safety riding.”

Bagi para konsumen Maxi Yamaha yang belum mendaftarakan diri sebagai peserta, masih ada kesempatan untuk ambil bagian dalam gelaran Maxi Yamaha Journey hingga 31 Juli 2021.

Caranya mudah, cukup download aplikasi My Yamaha Motor dan lakukan registrasi motor Maxi Yamaha anda pada aplikasi tersebut. Selanjutnya bisa langsung mendaftarkan diri sebagai peserta Maxi Yamaha Journey pada link berikut ini secara gratis : http://bit.ly/RegistrasiMAXIJourney.

Setelah resmi terdaftar, peserta dapat mulai membuat konten digital berupa foto dan video bersama motor Maxi Yamaha miliknya dengan tema ‘Nyaman Maksimal’. Selanjutnya konten tersebut harus diposting di media sosial Instagram dan Youtube (untuk video) peserta dengan menyertakan hashtag #banggaMAXImal, #nyamanMAXImal dan #MAXIyamahajourney.

Area Control Marketing Oriansah.M menambahkan, kompetisi ini dipersembahkan kepada masyarakat pengguna matic dan khususnya masyarakat Babel memiliki kesempatan karena banyak spot wisata yang ada.

"Kompetisi virtual ini spesial dipersembahkan buat masyarakat pengguna matic premium MAXI Yamaha di Indonesia, untuk area Bangka Belitung sendiri banyak kesempatan untuk dapat ikut dengan spot wisata daerah kita yang sangat banyak, sekalian kita promosi wisata lokal Bumi Serumpun Sebalai kepada masyarakat luar," katanya.

"Ayo segera download aplikasi My Yamaha di playstore dan ikuti kompetisinya, anda juga dapat sekalian touring bersama keluarga, teman atau rekan-rekan bikers yang club nya tersebar di Babel," ujar Oriansah.

Foto kompetisi Video dan Foto Maxi Yamaha Journey yang berlangsung selama 2 bulan hingga 31 Juli 2021. ((IST/ Yamaha))

Terkait kategori kompetisinya sendiri, akan ada tiga kategori yang diperlombakan. Pertama adalah Best Video dengan total 10 pemenang, kedua Best Photo dengan total 10 pemenang dan yang ketiga Most Quantity Content untuk foto (minimal 10 posting) dan video (minimal 5 posting) dengan masing-masing 1 pemenang.

"Ayo tunggu apalagi, kalo kamu pengguna Maxi Yamaha segera ikutan ajang Maxi Yamaha Journey Video & Photo Competition. Puluhan hadiah seperti IPhone 12, action cam Go Pro, GARMIN smart watch, helem AGV serta riding gear dan produk apparel resmi Yamaha lainnya sudah menanti bagi para pemenang," tukasnya.

Bangkapos.com / Widodo