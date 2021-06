Novotel Bangka Hotel And Convention Centre Sajikan Menu dengan Konsep @Tige Grill and Drink

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Novotel Bangka Hotel And Convention Centre kali ini menyajikan menu dengan konsep @Tige Grill and Drink.

Director Of Sales Novotel Bangka Hotel And Convention Centre, Sri Sufarni menyebutkan program @Tige ini karena tempatnya di lantai tiga dengan konsep Grill and Drink.

"Tempatnya karena di lantai 3. Jadi kebanyakan menunya dengan bakar-bakaran. Kita sekali-kali bikin yang Grill, supaya punya ciri khas tersendiri dan kita sengaja bikin yang seperti itu agar berbeda dengan yang lain," ungkapnya kepada Bangkapos.com, Sabtu (5/6/2021) malam.

Selain itu, Sri menambahkan, pihaknya tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan konsep tersebut.

"Kita bikin di outdoor (luar ruangan) karena masih pandemi ini ada jarak para tamu sehingga merasa aman datang ke sini. Memang tempatnya tidak terlalu besar, namun kapasitasnya cukup untuk 100 orang, itupun sudah ada jarak antar tamu," jelas Sri.

Director Of Sales Novotel Bangka Hotel itupun menyebutkan, @Tige Grill and Drink mulai dibuka sejak 5 Juni 2021 pukul 19.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB di setiap hari Sabtu.

Sementara untuk harganya, @Tige Grill and Drink Rp165.000 All You Can Eat.

"Kalau harga lebih murah jika dibandingkan dengan Ramadhan Package kemarin. Pertimbangannya dengan kondisi seperti ini terjangkaulah dengan harga Rp165.000 All You Can Eat murah sih, karena anak di bawah umur 5 tahun free," sebut Sri.

Sri berharap dengan adanya @Tige Grill and Drink selain bisa memberikan nuansa berbeda juga diminati orang banyak.

"Harapannya untuk sekarang bisa booming sih, terus minat orang banyak dan banyak penjualannya, kemudian bisa memberikan nuansa berbeda bagi penikmat kuliner di Bangka Belitung," harapnya.