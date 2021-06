Dikagumi Ayu Ting Ting dan Dian Sastro, Ini Arti Nama Park Seo Jun Membawa Keberuntungan!

BANGKAPOS.COM - Meski sosoknya populer termasuk di Tanah Air, tidak banyak orang yang tahu arti nama Park Seo Jun.

Arti nama Park Seo Jun rupanya mencerminkan karakternya di industri hiburan Korea Selatan.

Tapi sebelum berbicara lebih jauh soal arti nama Park Seo Jun, patut diketahui bahwa itu bukanlah nama aslinya.

Nama asli dari Park Seo Jun adalah Park Yong Gyu. Tidak diketahui pasti arti nama Park Yong Gyu.

Namun menurut profesor filsafat Jo Gyu Min, nama tersebut mengandung unsur tanah, air, dan kayu.

Mengutip Soompi.com, Minggu (6/6/2021), unsur-unsur tersebut dinilai tidak memiliki hubungan yang cocok satu sama lain.

Oleh karena itu, menggunakan nama panggung Pak Seo Jun adalah keputusan yang tepat.

Dalam program Beeteem TV, Believe It or Don't Believe Itu, nama Park Seo Jun mengandung elemen bumi, bumi, dan logam.

Ini dinilai kombinasi yang harmonis sehingga nama panggung tersebut merupakan pilihan yang tepat untuk Park Yong Gyu.

Sementara itu, mengutip situs Behind the Name, nama Park Seo Jun juga memiliki arti yang bagus.