6 Fakta Tentang Tuduhan Pelecehan yang Dilakukan Gofar Hilman, Ini Video dan Bukti di Malam Itu

BANGKAPOS.COM -- Dunia maya mendadak heboh dengan kasus pelecehan yang terjadi pada salah satu wanita dan menyeret salah satu nama publik figur, Gofar Hilman.

Gofar Hilman dikatakan melakukan tindakan pelecehan kepada wanita dalam satu event musik.

Melalui akun Twitter wanita itu mengisahkan kronologi kejadian yang menimpanya itu.

Berikut 10 Fakta dalam kasus pelecehan yang menyeret nama Gofar Hilman yang menghebohkan publik.

1. Terjadi pada bulan Agustus 2018

Kejadian pelecehan tersebut awalnya disebutkan pada tahun 2019, namun akun Twitter @quweenjojo meralat pernyataan itu.

"Sorry, it happened on August 2018. My mistake," ujar akun @quweenjojo meralat pernyataan sebelumnya.

Baca juga: Sosok Gofar Hilman, Mengundurkan Diri dari PNS Lalu Pilih Jadi Penyiar Radio dan Berbisnis

2. Terjadi saat event musik di Malang

Kejadian pelecehan itu berlangsung di kota Malang, di salah satu event musik yang mengundang Gofar Hilman sebagai bintang tamu.

Hal tersebut disebutkan oleh @quweenjojo dalam salah satu twit-nya.