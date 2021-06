Raisa Kaget, Ahmad Dhani Sebut Ada Satu Lagu Dewa 19 Belum Pernah Dinyanyikan di Atas Panggung

BANGKAPOS.COM---Musisi Ahmad Dhani mengatakan, ada salah satu lagu Dewa 19 yang belum pernah dibawakan di atas panggung.

Lagu itu adalah "Still I'm Sure We Love Again" dalam album Format Masa Depan yang dilantunkan oleh Ari Lasso.

"Belum, Dewa 19 saja enggak pernah bawain. Once belum pernah nyanyi, siapapun enggak pernah. Terakhir direkam 94, sudah, enggak pernah lagi," ujar Ahmad Dhani seperti dikutip dari kanal YouTube Video Legend, Senin (7/6/2021).

Raisa yang mendengar pengakuan Ahmad Dhani itu langsung menanyakan penyebab lagu tersebut dirilis ke industri.

"Banyak yang minta," ujar Ahmad Dhani.

Di sisi lain, Ahmad Dhani dan Raisa dikabarkan tengah bekerja bareng mengaransemen ulang lagu "Still I'm Sure We Love Again".

Saat proses latihan seperti yang diperlihatkan dari kanal YouTube Video Legend, Raisa meminta Ahmad Dhani agar tidak ada passing chord di salah satu bagian lagu tersebut.

"Lagunya sih eighties memang, cuma kalau dia (Raisa) nyanyinya beda, jadi signature-nya dia," ujar Ahmad Dhani.

Sementara, Ahmad Dhani mengatakan, dia bekerja sama dengan Raisa harus mengurangi sisi maskulinitasnya.

"Tadi aku sudah bilang, aku bekerja sama dengan Raisa, itu aku harus me-reduce sisi maskulin aku, benar-benar reduce banyak banget. Supaya aku sedikit jadu Yovie Widianto," kata Ahmad Dhani sambil tertawa.