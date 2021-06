Salah Satunya Bisa Tingkatkan Performa di Ranjang, Inilah 4 Manfaat Tak Terduga Pala

BANGKAPOS.COM- Salah satu bumbu yang wajib ada di dapur adalah Pala.

Bumbu dapur ini adalah rempah-rempah populer yang terbuat dari biji Myristica fragrans, yakni pohon tropis asli Indonesia.

Pala dapat ditemukan dalam bentuk biji utuh, tetapi paling sering dijual sebagai bumbu giling.

Melansir dari Healthline, pala memiliki rasa hangat, sedikit pedas, dan sering digunakan dalam makanan penutup dan kari.

Selain itu, pala juga sering disajikan dalam minuman, seperti anggur dan teh chai.

Meskipun pala lebih umum digunakan karena rasanya daripada manfaat kesehatannya, pala mengandung berbagai senyawa yang bermanfaat bagi kesehatan.

Berikut ini beberapa tak terduga Pala.

1. Mengandung antioksidan kuat

Meski berukuran kecil, sebuah penelitian berjudul “Chemical diversity and pharmacological significance of the secondary metabolites of nutmeg (Myristica fragrans Houtt.)” menunjukkan, biji pala kaya akan senyawa tumbuhan yang berperan sebagai antioksidan dalam tubuh.

Antioksidan adalah senyawa yang melindungi sel-sel dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas.