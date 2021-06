Cristiano Ronaldo Beri Peringatan Bagi Lawan Timnas Portugal di Grup F

BANGKAPOS.COM - Cristiano Ronaldo masih menjadi "binatang buas" dan tidak kehilangan kemampuannya bahkan pada tahap akhir karirnya. Berusia 36 tahun seolah tak membuat kemampuannya menurun sedikit pun.

Mantan pemain Manchester United dan Real Madrid itu tampaknya tidak terpengaruh oleh usia lanjut bahkan ia tetap menginginkan negaranya meraih piala Euro lainnya.

Seolah tak pernah cukup, timnas Portugal yang berstatus sebagai juara bertahan dalam gelaran Euro 2020 tetap berupaya untuk mempertahankan gelaran Piala Eropa tahun ini.

Timnas Portugal tergabung ke dalam Grup F yang berisikan timnas Prancis, timnas Jerman, dan timnas Hongaria. Timnas Prancis dan timnas Jerman diyakini bakal menjadi penjegal utama Portugal dalam niat mereka untuk mempertahankan gelar.

Apalagi Les Blues dinilai masih membawa dendam usai kalah pada final Euro 2016 dari Selecao das Quinas.

Namun, persaingan sengit di Grup F tidak mengganggu ambisi dari kapten Portugal, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo justru termotivasi menatap gelaran Piala Eropa tahun ini.

Portugal akan melakukan perjalanan EURO 2020 melawan Hongaria untuk pertandingan penyisihan grup pertama mereka pada hari Selasa(15/6/2021) waktu setempat.

Berikut Ini Jadwal EURO 2020

Sabtu, 12 Juni 2021

Turki Vs Italia

Wales Vs Swiss

Denmark Vs Finlandia

Minggu, 13 Juni 2021

Belgia Vs Rusia

Inggris Vs Kroasia

Austria Vs Makedonia Utara