Dua Pekan Terakhir Harga Ikan Melambung Tinggi, Pengaruh Cuaca, Tenggiri Tembus Rp100 Ribu  

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Sudah dua pekan harga ikan di Pasar Besar atau Pasar Induk Pangkalpinang mengalami kenaikan.

Menurut Penjual Ikan, Novianto (27), Jumat (11/6/2021), kenaikan harga ikan tersebut disebabkan faktor cuaca, di mana cuaca yang tidak menentu membuat para nelayan kesulitan untuk mendapatkan hasil tangkap.

"Harga ikan sudah dua Minggu kurang lebih naiknya, mungkin karena faktor cuaca ini para nelayan kesulitan," ujarnya.

Pantauan di lapangan, tampak pasar ikan yang terletak di Kelurahan Pasirputih itu terlihat minim pembeli. Para pedagang disibukan pada aktifitasnya.

Ikan yang dijual pun sangat beragam mulai Ikan Tongkol, Seminyak, Hapau hingga Tenggiri.

Khusus Ikan Tenggiri, berdasarkan data yang dihimpun, harganya mencapai Rp100 ribu perkilogram. Sjementara itu semua jenis ikan mengalami kenaikannya bervariasi.

"Ikan Tongkol Rp40 ribu, Ciu Rp35 ribu, Bawal Itam Rp 25 ribu, Delah Rp50 ribu, Seminyak Rp50 ribu, Udang yang ukuran kecil Rp60 ribu, sedang Rp70 ribu, Hapau Rp60 ribu, Cumi Rp80 ribu dan Tenggiri Rp100 ribu per kilogram," sebutnya.

Jika dibandingkan pada beberapa pekan sebelumnya, harga ikan di Pasar Induk masih tergolong stabil. Khususnya harga Ikan Hapau yang sebelumnya hanya Rp43 ribu per kilogram, dan ikan tenggiri saat itu hanya Rp70 ribu per kilogram.

Kata Novianto, ikan diambil dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Ketapang, Pangkalbalam setiap hari mengambil sebanyak 40 kilogram untuk semua jenis ikan.

Sementara, pedagang ikan di Pasar Pagi Pangkalpinang, Azi mengakui harga ikan saat ini memang mengalami kenaikan. "Harga ikan naik, sekarang harganya Ciu mata besar Rp40 ribu per kilogram, Kembung Rp50 ribu per kilogram, Parik Kecos Rp35 ribu per kg, Kakap Itam Rp40 ribu per kg, Delah Rp45 ribu per kg, Tongkol Rp35 ribu per kg, Ciu Rp35 per kg dan Seminyak Rp45 ribu per kg," ungkapnya.

Ia mengatakan, stok beberapa jenis ikan ada yang sedang kosong. Stok ikan yang terbatas dan ada yang kosong itulah membuat harga ikan kembali naik.

"Ambil ikan di TPI, Pangkalbalam, Pangkalpinang, harga ikan naik karena banyak kosong, kalau banjir murah," sebutnya.

Stok ikan yang terbatas dan kosong itupun tak lepas pada pengaruh cuaca.

"Banyaknya ikan tergantung dari nelayan saat menjaring dan mancing. Apabila hujan lebat, angin kencang, ombak besar para nelayan juga tidak berani melaut. Kalau angin teduh dan ikan banyak harga pun murah," tegasnya. (Bangkapos.com/Widodo)