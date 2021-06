Kalender Pertandingan EURO 2020 (EURO 2021), Catat Jadwal Tim Favorit Kamu

BANGKAPOS.COM -- Hitungan mundur ke UEFA EURO 2020 berjalan dan akan semakin dekat.

Sebanyak 24 tim akan bersaing memperebutkan trofi antara 11 Juni dan 11 Juli.

Inilah daftar pembagian grup EURO 2020.

Group A: Turkey, Italy, Wales, Switzerland

Group B: Denmark, Finland, Belgium, Russia

Group C: Netherlands, Ukraine, Austria, North Macedonia

Group D: England, Croatia, Scotland, Czech Republic

Group E: Spain, Sweden, Poland, Slovakia



Group F: Hungary, Portugal, France, Germany

Berikut Ini Jadwal pertandingan EURO 2020:

Sabtu, 12 Juni 2021

Turki Vs Italia

Wales Vs Swiss

Denmark Vs Finlandia