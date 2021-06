UPDATE Covid-19 di Bangka Barat, Putra Sebut Dominasi Kluster Keluarga dan Kantor  

BANGKAPOS.COM , BANGKA - Juru Bicara (Jubir) Satgas Penanganan Covid-19, Kabupaten Bangka Barat (Babar), Putra Kusuma menyatakan tracking kontak diikuti isolasi mandiri menjadi pilar dalam pengendalian Pandemi Covid-19.

"Tet haruslah masif mengingat target WHO adalah satu orang per 1000 penduduk per minggu, dalam satu daerah agar dapat terdeteksi kasus-kasus yang ada," ujar Putra Kusuma, Jumat (11/6/2021).

Lebih lanjut Putra mengatakan untuk pola kluster di Kabupaten Bangka Barat, terdapat kluster keluarga dan perkantoran.

"Yang terjadi saat ini lebih dominan ke klaster keluarga, sehingga kasus yang muncul dari hasil tracking dari kasus interaksi keluarga. Untuk yang masih dalam penyembuhan terdapat 18 klaster yang dominan, di wilayah Kecamatan Muntok," katanya.

Putra mengatakan masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, serta berharap tidak ada masyarakat yang melakukan penolakan atau menghindari saat dilakukan tracking.

"Patuh menggunakan masker merupakan solusi paling utama, dalam konteks proteksi diri dan lingkungan dalam pencegahan terjadinya penularan covid-19.

Faktor pendukung lainnya adalah menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilisasi," katanya.

Sementara itu kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Bangka Barat, mengalami kenaikan, yaitu 19 kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Total terdapat 19 kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 kali ini, berasal dari tiga Kecamatan yakni 11 kasus dari Kecamatan Muntok, lima kasus Kecamatan Jebus, dan tiga kasus dari Kecamatan Parittiga.

Sementara itu diketahui total kasus terbanyak terdapat di Kecamatan Muntok sebanyak 934 kasus, di tempat kedua Kecamatan Jebus 545 kasus, Kecamatan Tempilang 311 kasus, kecamatan Parittiga 311 kasus, Kecamatan Simpang Teritip 157 kasus dan Kecamatan Kelapa 134 kasus.

Lebih lanjut untuk total kasus di Kabupaten Bangka Barat yakni 2.392 yang terkonfirmasi positif, meninggal dunia 30 orang, 2.178 orang dinyatakan sembuh dan isolasi sebanyak 184 orang. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)