Indosat Ooredoo Raih Best Equitable Treatment of Shareholders IICD Corporate Governance Award

● Penghargaan tersebut merupakan apresiasi prestisius atas tata kelola Indosat Ooredoo terhadap para pemegang sahamnya.

● Penghargaan dari IICD, Indonesian Institute for Corporate Directorship, merupakan suatu tolak ukur utama akan tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia.

Jakarta, 11 Juni 2021 – Indosat Ooredoo, perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia, meraih penghargaan kategori Best Equitable Treatment of Shareholders dalam acara 12th IICD Corporate Governance (CG) Award yang diselenggarakan di Jakarta.

Penghargaan IICD merupakan suatu tolak ukur utama akan tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia. Penghargaan tersebut merupakan suatu pengakuan prestisius akan kemumpunian Indosat Ooredoo dalam melakukan tata kelola para pemegang sahamnya di antara para perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Dalam penghargaan tersebut, Indosat Ooredoo berhasil mendapatkan predikat yang sangat baik atas tata kelola manajemen kepemilikan saham, hak suara, dan pencegahan insider trading.

Chief Legal & Regulatory Officer Indosat Ooredoo (Ist)

Chief Legal & Regulatory Officer Indosat Ooredoo, Natasha Nababan, mengatakan, “Penghargaan ini merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bagi Indosat Ooredoo mengingat kami dipilih di antara para perusahaan lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penghargaan ini tentunya memotivasi kami untuk terus melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi, bukan hanya dalam tata kelola perusahaan, tetapi juga dalam aspek lain di seluruh perusahaan. “

Menjelang malam penghargaan, Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) menyelenggarakan sebuah webinar bertajuk “The 10th ACGS Implementation: Road to ESG in Indonesia”. IICD menjabarkan hasil penilaiannya terhadap 200 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kedua acara tersebut disatukan dan diberi nama “The 12th IICD CG Conference and Award”, sebuah acara tahunan yang secara khusus diadakan untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan publik di Indonesia yang berdedikasi penuh dalam menerapkan good corporate governance (GCG). IICD sendiri merupakan organisasi nirlaba dengan keanggotaan yang terdiri dari beberapa sekolah bisnis terkemuka dan pakar industri, serta menyediakan pendidikan, penelitian dan mendorong penerapan praktik GCG dan kepemimpinan terbaik.

Sepuluh pakar IICD menggunakan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) untuk memberikan penilaian terhadap 200 perusahaan yang dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan jumlah modal usahanya, yaitu kapitalisasi besar (BigCap) dan kapitalisasi menengah (MidCap).

Terdapat 10 kategori untuk masing-masing kelompok yaitu Best CG Overall, Best Financial Sector, Best Non-Financial Sector, Best State Owned Enterprise, Best Right of Shareholders, Best Equitable Treatment of Shareholders, Best Role of Stakeholders, Best Disclosure & Transparency, Best Responsibility of the Boards, dan Most Improved. Dalam acara ini, IICD menganugerahkan 24 penghargaan kepada perusahaan BigCap dan 22 penghargaan kepada perusahaan MidCap, serta sejumlah perusahaan lainnya yang berhasil masuk ke dalam daftar Top 50 Companies with Best Corporate Governance Practices di Indonesia. Indosat Ooredoo masuk dalam kategori BigCap.

“Atas nama Indosat Ooredoo, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham perusahaan atas kesinambungan investasi dan dukungannya, begitu pula kepada para karyawan kami yang terus memberikan yang terbaik. Kami akan menggunakan momentum ini untuk terus membangun reputasi GCG yang solid dan menjadi emiten pilihan di Bursa Efek Indonesia,” tutup Natasha. (*)