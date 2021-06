Timnas Indonesia Bingung Lagu Kebangsaan Malaysia Diputar saat Lawan UEA, KBRI Layangkan Protes

BANGKAPOS.COM - Lagu kebangsaan Malaysia berkumandang saat pertandingan Timnas Indonesia vs Uni Emirat Arab.

Padahal ingin menyanyikan lagu Indonesia Raya, malah lagu Negaraku milik Malaysia yang terdengar.

Kejadian ini terjadi saat Timnas Indonesia melakoni partai pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2020 zona Asia pada Jumat (11/6/2021) di Stadion Zabeel, Uni Emirat Arab (UEA).

Peristiwa ini lantas membuat pemain dan superter Tim Merah Putih bingung.

Staf Timnas Indonesia dan para penggemar pun langsung melayangkan protes terhadap penyelenggara.

Dilansir Bangkapos.com dari Intisari-Online.com: Putar Lagu Kebangsaan Malaysia Saat Timnas Indonesia Main, KBRI Mencak-mencak Tak Terima, 'Sangat Memalukan!'

KBRI Abu Dhabi bahkan menyampaikan protesnya lewan akun Instagram resmi.

"So #embarassing , @uaefa played Malaysian national anthem."

"Pleaaaaseeee do check before you play the song!!!!"

"Tonight it's #indonesia vs #UAE , not Malaysia!!!!" "Our song is #indonesiaraya you can google it or ask us at #kbriabudhabi and #kjridubai," tulis akun resmi Instagram KBRI Abu Dhabi.