Kenali 8 Gejala Penyakit Batu Ginjal

BANGKAPOS.COM - Batu ginjal adalah kumpulan garam dan mineral keras yang terdiri atas kalsium atau asam urat.

Batu ginjal terbentuk di dalam ginjal dan dapat berpindah ke bagian lain melalui saluran kemih.

Melansir dari Healthline, ukuran batu ginjal dapat bervariasi.

Bentuknya biasanya bisa kecil seperti butiran pasir hingga bisa besar memenuhi ginjal.

Batu ini terbentuk ketika banyak mineral tertentu dalam tubuh yang menumpuk di urine.

Seseorang yang kurang terhidrasi dapat menyebabkan kadar mineral tertentu menjadi sangat tinggi.

Ketika mineral tinggi, bisa jadi batu ginjal akan terbentuk.

Menurut studi berjudul “Prevalence of Kidney Stones in the United States”, batu ginjal sering dialami oleh pria, orang yang mengalam obesitas, dan mereka yang menderita diabetes.

Batu ginjal yang kecil sering kali tidak menimbulkan gejala apa pun.

Namun, ketika batu sudah bergerak ke ureter menuju kandung kemih, mungkin seseorang akan mulai merasa tidak nyaman.