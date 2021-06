Preview dan Jadwal Euro 2021 Malam Ini: Inggris Vs Kroasia dan Belanda Vs Ukraina,

BANGKAPOS.COM - Laga di grup C Inggris vs Kroasia dam di grup D Belanda vs Ukraina akan tersaji pada malam ini.

Inggris vs Kroasia rencananya akan digelar dari Stadion Wembley, Minggu (13/6/2021) pukul 20.00 WIB.

Sedangkan pertandingan Belanda vs Ukraina akan berlangsung dari Johan Cruyff Arena, Senin (14/6/2021) pukul 02.00 WIB.

Pertandingan Inggris vs Kroasia dan Belanda vs Ukraina dapat disaksikan melalui tayangan RCTI atau Mola TV.

Sebenarnya, masih ada satu laga Euro 2020 yang akan dimainkan nanti malam.

Duel antara Austria vs Makedonia Utara juga patut untuk menjadi perhatian.

Namun, tak bisa dipungkiri, sorotan utama pasti tertuju pada laga Inggris vs Kroasia.

Apalagi, kiprah Timnas The Three Lions selalu menjadi perhatian di ajang-ajang besar dunia.

Stempel sebagai tim unggulan pun melekat pada tim asuhan Gareth Southgate ini.

Cap tersebut dirasa wajar melekat ke timnas Tiga Singa lantaran para pemain yang menjadi bagian dari tim tersebut tak bisa dipandang sebelah mata.