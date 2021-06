Dies Natalis ke-10 FISIP UBB: Refleksi Eksistensi 1 Dekade

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung (FISIP UBB) akan merayakan Dies Natalis ke-10 mulai hari ini Senin (14/06/2021) sampai dengan Senin (21/6) mendatang dengan mengangkat tema ‘Mengasah Kreativitas Mempertajam Intelektualitas’.

Pada sesi pembuka hari ini akan diisi dengan seminar ilmiah yang menghadirkan Rektor UBB (2020-2024); Dr.Ibrahim dan mantan Rektor UBB 2006-2016, Prof.Bustami Rahman, M.Sc., serta Pj. Dekan FISIP UBB, Sujadmi, S.Sos., M.A.

‘Perayaan puncak Dies Natalis ke-10 akan digelar di Auditorium Peradaban Universitas Bangka Belitung,’’Kata Dekan FISIP UBB Sujadmi di Gedung Babel 1 FISIP UBB Balunijuk, Minggu (13/06/2021).

Pada perayaan puncak Dies Natalis FISIP UBB pada Senin (21/6) nanti akan dihelat orasi Ilmiah yang akan disampaikan oleh pakar.

Agenda perayaan Dies Natalis 10 Tahun FISIP UBB diantaranya terdiri dari berbagai rangkaian acara, baik akademik maupun non akademis, mulai dari; seminar dan kuliah umum, orasi ilmiah, FISIP Awards, lomba jalan sehat, make up dan hijab contest, stand up comedy, videography, musik akustik, lomba masak, hingga beberapa seni pertunjukkan budaya lokal yang akan dihelat di lingkungan kampus, baik secara online maupun offline yang tentunya tetap mentaati protokol kesehatan (Prokes) pencegahan Covid-19.

Berbagai rangkaian program dan agenda Dies Natalis ini digagas dalam rangka mempererat kebersamaan antara civitas akademik, baik mahasiswa maupun dosen, serta para staf dan pegawai di lingkungan FISIP UBB, serta juga bagian dari wujud kontribusi FISIP UBB pada masyarakat selama 1 dekade terakhir.

Kegiatan ini akan diselenggarakan dari tanggal 14 Juni- 18 Juni 2021 merupakan inisiatif dari tiga program studi yang tergabung dalam 3 jurusan (Sosiologi, Ilmu Politik, dan Sastra Inggris) di FISIP.

Tujuan dari rangkaian acara Dies Natalis ke-10 ini yaitu dalam rangka momentum refleksi diri sekaligus reposisi kembali eksistensi FISIP UBB di tengah arus Normal Baru Pandemi Covid-19.

Agenda Dies Natalis tahun ini mengangkat tema ‘Mengasah Kreativitas Mempertajam Intelektualitas’.

Perhelatan ini diharapkan mampu meningkatkan kreativitas sekaligus memperkuat kembali spirit intelektualitas dan moral seluruh civitas akademika, sekaligus juga dalam rangka meningkatkan semangat dan kualitas layanan pendidikan institusi secara komprehensif dan berkelanjutan untuk kepentingan khalayak publik. (Adv)