Cara Jitu Meredakan Sakit Gigi di Malam Hari, Tanpa Perlu ke Dokter

BANGKAPOS.COM - Memang benar sakit gigi di malam hari jelas tidak terbayangkan.

Dokter biasanya sudah selesai praktik, padahal gangguan ini bisa membuat kita tak bisa tidur.

Jangan khawatir, sejumlah pengobatan dapat membantu agar merasa lega dan tertidur bila sakit gigi.

Biasanya mengonsumsi pereda nyeri atau mengompres dingin atau bahkan cengkih pada gigi.

Untuk meredakan sakit gigi, kita bisa menggunakan beberapa cara berikut ini yang dilansir dari dentaly.org dalam artikel 'Home Remedies for Toothache Pain Relief: Stop the Pain Right Now' agar tetap bisa beristirahat sepanjang malam.

1. Obat nyeri mulut

Mengonsumsi obat nyeri over-the-counter (OTC) seperti acetaminophen (Tylenol) atau ibuprofen (Advil) adalah cara cepat dan sederhana. Hal ini secara efektif mengurangi sakit gigi ringan hingga sedang.

Selalu tetap dalam dosis yang dianjurkan pada kemasan. Jika sakit gigi parah, yang terbaik adalah menemui dokter gigi dan berbicara dengan mereka tentang pereda nyeri yang lebih kuat.

2. Kompres dingin

Menggunakan kompres dingin dapat membantu meringankan rasa sakit akibat sakit gigi. Memberikan kantong es yang dibungkus handuk ke sisi wajah atau rahang yang terkena membantu menyempitkan pembuluh darah di area tersebut.