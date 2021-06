Italia Hadapi Mangsa Empuk, Jadwal Euro 2020 (Euro 2021) Malam Ini, Turki Akan Lampiaskan Kekalahan

BANGKAPOS.COM - Berikut ulasan preview dan jadwal Piala Eropa atau Euro 2020 (Euro 2021) Rabu (16/6/2021) malam ini hingga Kamis (17/6/2021) dini hari di grup B yaitu Finlandia vs Rusia dan pertandingan di grup A yakni Turki Vs Wales dan Italia Vs Swiss.

Laga grup B, Finlandia Vs Rusia bakal digelar pada Rabu (16/7/2021) pukul 20.00 WIB dan berlangsung di Stadion Saint Petersburg

Partai Turki Vs Wales akan tersaji di Turki akan lebih dulu bertanding dengan menghadapi Wales di Stadion Olimpiade Baku, Azerbaijan dan bisa disaksikan pada Rabu (16/6/2021) malam pukul 23.00 WIB.

Sementara Italia Vs Swiss akan dilangsungkan di Stadion Olimpico Roma Kamis (17/6/2021) dan bisa disaksikan pukul 02.00 dini hari.

Pertandingan Piala Eropa atau Euro 2020 sepanjang Rabu (16/6/2021) malam hingga Kamis (17/6/2021) dini hari menjadi menarik jika melihat hasil matchday pertama grup A Piala Eropa pada 2020 ini.

Grup A berisi Turki, Italia, Swiss, dan Wales.

Baca juga: Ronaldo Buktikan Kualitasnya, Highlight Hasil Euro 2020 (Euro 2021) Tadi Malam, Jerman Tampil Tumpul

Preview singkat Finlandia Vs Rusia

Bagi Finlandia, kehadiran mereka pada Piala Eropa atau Euro 2020 (Euro 2021) kali ini adalah sebuah perjuangan yang berdarah-darah.

Penantian 22 tahun, dan melewati sepuluh kali gagal di babak kualifikasi, Finlandia akhirnya bisa mengakhiri kutukan itu dengan berlaga di Euro 2020 ini.

Dan Fins, julukan tim Finlandia, kini bahkan selangkah lagi membuat kejutan besar.