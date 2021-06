JADWAL Euro 2020 (Euro 2021) Malam Ini 16 Juni dan Dini Hari 17 Juni Beserta Preview Pertandingan

BANGKAPOS.COM - Berikut ulasan lengkap jadwal Euro 2020 (Euro 2021) atau biasa juga disebut Piala Eropa hari ini, Rabu (16/6/2021) malam hingga Kamis (17/6/2021).

Rabu, 16 Juni 2021

Grup B - Finlandia vs Rusia, pukul 20.00 WIB di Stadion Saint Petersburg

Grup A - Turki vs Wales, pukul 23.00 WIB di Stadion Olimpiade Baku

Kamis, 17 Juni 2021

Grup A - Italia vs Swiss, pukul 02.00 WIB di Stadion Olimpico Roma

Ulasan

Ya, setidaknya ada tiga pertandingan yang bakal digelar mulai dari Rabu(16/6/2021) malam ini hingga Kamis (17/6/2021) dini hari.

Ketiganya adalah lanjutan babak penyisihan di grup B yaitu Finlandia vs Rusia dan pertandingan di grup A yakni Turki Vs Wales dan Italia Vs Swiss.

Laga grup B, Finlandia Vs Rusia bakal digelar pada Rabu (16/7/2021) pukul 20.00 WIB dan berlangsung di Stadion Saint Petersburg