13 Jabatan Pimpinan Tinggi dan Eselon di Bangka Selatan Kosong, Komisioner KASN: Harus Segera Diisi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Sebanyak 13 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) atau Jabatan Eselon II di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Selatan hingga kini masih mengalami kekosongan.

13 jabatan tersebut yakni Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

Selain itu ada Kepala BKPSDMD, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Pensiun per Oktober 2021), Asisten Administrasi Umum (Pensiun per April 2022) dan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (Pensiun per Juli 2022).

Dari total 13 jabatan ini, tujuh di antaranya sebelumnya pada September 2020 lalu telah dilelang sedangkan enam jabatan lainnya direncanakan dilakukan lelang pada tahun ini disertai adanya beberapa pemangku jabatan eselon yang akan pensiun.

Menanggapi 13 jabatan yang kosong ini, Komisioner KASN Bidang Pengawasan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I, Rudiarto Sumarwono menyebutkan kekosongan jabatan ini sebaiknya sesegera mungkin untuk diisi.

Menurut Rudiarto, Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid sebagai pemangku jabatan tertinggi di Kabupaten Bangka Selatan harus sesegera mungkin melakukan perencanaan pengisian jabatan.

"Kami tentunya berharap agar Bupati Bangka Selatan yang dibantu oleh sekretaris daerah dan BKPSDMD untuk melakukan pengisian jabatan yang kosong ini dan tetap akan kami rekomendasikan dengan baik," ujar Rudiarto seusai menggelar Koordinasi dan Asistensi Penerapan Manajemen Kinerja, Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bangka Selatan di Ruang Rapat Gunung Namak pada Kamis, (17/6/2021).

Rudiarto menambahkan pengisian jabatan ini sebaiknya segera diisi baik dengan melakukan seleksi terbuka atau rotasi mutasi.

"Jika ada keterlambatan penetapan atau pengisian jabatan ini tentunya akan memperberat kinerja birokrasi. Tak hanya itu, kewenangan pemangnku jabatan yang masih berstatus pelaksana tugas (Plt) juga terbatas sehingga tidak bisa mengambil kebijakan strategis," tuturnya.

Pihaknya lanjut Rudiarto di KASN akan sangat dengan terbuka untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan sehingga kekosongan jabatan ini dapat terisi.

Terkait dengan Lelang Jabatan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Kabupaten Bangka Selatan pada 2020 lalu dan rekomendasi telah dikeluarkan oleh pihaknya.

"Pada saat itu kami sudah memberikan rekomendasi, namun pertanyaan mengenai belum adanya pelantikan kemungkinan adalah Bupati Bangka Selatan saat ini mematuhi UU Nomor 10/2016 Pasal 71 yang poinnya adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri," terang Rudiarto.

Rudiarto menambahkan jikapun ada alasan lainnya, dirinya belum dapat mengetahuinya karena belum bertemu secara langsung dengan Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid. (Bangka Pos/Jhoni Kurniawan)