Aksi Peduli Agnez Mo pada Penanggulangan Covid-19, Dirikan Klinik Vaksin Gratis, Intip Fasilitasnya

BANGKAPOS.COM - Aksi peduli penyanyi Agnez Mo terhadap Covid-19 dengan mendirikan klinik.

Agnez Mo membangun lokasi klinik di sebuah lapangan dengan fasilitas yang cukup lengkap.

Klinik tersebut diberi nama AG Peduli.

Tujuan Agnez Mo mendirikan klinik ini salah satunya untuk membagikan vaksin Covid-19 gratis bagi mereka yang membutuhkan.

Untuk saat ini, AG Peduli memiliki kurang lebih 60 tenaga kesehatan dan 120 relawan non-kesehatan.

Hal ini diungkapkan Agnez Mo dalam unggahan Instagram terbarunya @agnezmo, Rabu (16/6/2021).

Mantan kekasih Wijaya Saputra itu mengunggah video singkat kunjungannya bersama tim ke AG Peduli beberapa waktu lalu.

"My godfather and i present: AG PEDULI.

I just want to give you a little tour of our clinic that we built so you can get your vaccine.

(Aku dan ayah baptisku mempersembahkan: AG Peduli