Ekspor Timah Babel Merangkak Naik Pada Awal Tahun 2021, Korea Selatan Jadi Negara Tujuan Utama  

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Korea Selatan menjadi negara tujuan utama ekspor timah Bangka Belitung pada Januari hingga April 2021.

Pasalnya, sekitar 14,54 persen ekspor timah pada Januari-April 2021 dikirim ke Negeri Ginseng ini.

Apabila dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, ekspor timah ke Korea Selatan pada tahun ini naik 61,58 persen.

Sementara, pada tahun 2020, negara tujuan utama ekspor timah adalah Singapura.

Kemudian Jepang, Singapura, Belanda dan India berada dalam lima negara tujuan utama ekspor timah pada Januari-April 2021. Peran keempat negara berkisar antara 11,34 persen hingga 12,87 persen.

Maka lima negara utama tujuan ekspor timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berperan sebesar 63,74 persen.

"Memang tahun 2021 ini trend ekspor timah naik terus. Terlihat dari Januari berangsur naik. Harga timah juga saat ini di pasar dunia naik terus.

Kenaikan ini jauh bila kita bandingkan pada tahun 2020 kemarin. Januari 2020 itu tinggu kemudian Februari, Maret sampai April mulai anjlok. Tetapi di akhir 2020 sudah mulai naik lagi," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami saat ditemui bangkapos.com, Kamis (17/6/2021).

Adapun rincian nilai ekspor timah pada Tahun 2020 dari bulan Januari 107,5 Juta US Dolar, Februari 109,4 juta US Dolar, Maret 61,2 Juta US Dolar dan April 52,9 US Dolar.

Sementara nilai ekspor timah pada tahun 2021 ini dari bulan Januari 83,9 Juta US Dolar, Februari 101,5 Juta US Dolar, Maret 145,5 Juta US Dolar dan April 191,8 US Dolar.(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita).