LENGKAP Jadwal Euro 2020 (Euro 2021) Malam Ini 18 Juni-19 Juni Beserta Preview Pertandingan

BANGKAPOS.COM - Tiga laga lanjutan babak penyisihan grup ajang Piala Eropa atau Euro 2020 (Euro 2021) sepanjang Jumat (18/6/2021) malam hingga Sabtu (19/6/2021) dini hari, yakni, Swedia vs Slovakia, Kroasia vs Republik Ceko dan Inggris vs Skotlandia.

Pada lanjutan babak penyisihan grup kali ini, laga Inggris vs Skotlandia menjadi yang paling menarik.

Pasalnya laga ini sarat gengsi dan berlatar sejarah panjang dengan titel laga tertua di dunia.

Catatan: Simak jadwal lengkap dan preview singkat setiap pertandingan hingga daftar top skor sementara di artikel ini.

Preview singkat Swedia Vs Slovakia

Melansir tribunnews.com, laga yang digelar di St. Petersburg, Rusia ini, akan menjadi penentuan bagi kedua kesebelasan.

Laga ini akan disiarkan langsung di MNC TV dan Mola TV pada Jumat (18/6/2021) Pukul 20.00 WIB.

Kemenangan Slovakia atas Polandia dengan skor 1-2 pada laga perdana cukup membuat langkah Marek Hamsik dan kawan-kawan cukup ringan untuk menuju Babak 16 Besar.

Dalam 5 pertemuan terakhir, Swedia lebih unggul dengan dua kali kemenangan, dua kali imbang dan 1 kali kekalahan.

Menilik rekor pertemuan tersebut, gelandang Slovakia, Lukas Haraslin menyebut laga ini akan menjadi pertandingan yang sulit.