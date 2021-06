Hasil Euro 2020 (Euro 2021) Malam Tadi dan Update Klasemen Grup, Inggris Bikin 3 Rekor Buruk

BANGKAPOS.COM Sebanyak tiga pertandingan lanjutan babak penyisihan grup Piala Eropa atau Euro 2020 (Euro 2021) sepanjang Jumat (18/6/2021) malam sampai Sabtu (19/6/2021) dini hari tadi. Ketiganya adalah Swedia Vs Slovakia, Kroasia Vs Republik Ceko, dan Inggris Vs Skotlandia.

Dari tiga laga tersebut, ada beberapa poin yang menarik.

Di antaranya, laga imbang Inggris kontra Skotlandia membuat Inggris mencatatkan tiga rekok buruk.

Kemudian, tajamnya Patrik Schick membuat penyerang Republik Ceko itu kini bertengger sebagai pemuncak klasemen sementara.

Catatan: simak highlight, data klasemen grup sementara, dan daftar top skor sementara di keseluruhan artikel ini.

Highlihgt Swedia Vs Slovakia (1-0)

Matchday kedua fase grup EURO 2020 kembali dilanjutkan pada Jumat (18/6/2021) waktu setempat.

Laga pertama menyajikan duel antara timnas Swedia dan timnas Slovakia yang tergabung dalam Grup E di Stadion Saint Petersburg, Rusia.

Kedua tim bermain sama kuat dan imbang tanpa gol di babak pertama.

Namun, dewi fortuna lebih berpihak pada timnas Swedia dibandingkan Slovakia.