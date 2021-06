LENGKAP Jadwal Euro 2020 (Euro 2021) Malam Ini 19-20 Juni, Jerman Wajib Menang atas Portugal

BANGKAPOS.COM - Jadwal lanjutan babak penyishan grup Piala Eropa atau Euro 2020 (Euro 2021) pada Sabtu (19/6/2021) malam ini hingga Minggu (20/6/2021) dini hari di antaranya Hongaria vs Prancis (Grup F), Portugal vs Jerman (Grup F) serta lanjutan grup E, Spanyol vs Polandia.

Ketiga laga Sabtu malam hingga Minggu dini hari nanti disiarkan langsung RCTI dan live streaming Mola TV.

Pada pukul 20.00 WIB live streaming Mola TV akan berlangsung laga Hongaria vs Prancis.

Kemudian dilanjutkan laga Portugal vs Jerman, di Football Arena, Muenchen, Jerman, dan disiarkan langsung RCTI dan live streaming Mola TV.

Preview Jerman Vs Portugal

Der Panzer wajib menang jika masih ingin berlaga di babak 16 Besar Euro 2020.

Hal ini mengingat di laga sebelumnya mereka telah kehilangan tiga poin setelah kalah dari Prancis 0-1.

Di sisi lain, Portugal juga mempunyai misi penting untuk meraih kemenangan demi memuluskan langsung menuju fase gugur.

Ronaldo cs di laga pertama berhasil mengamankan tiga poin kala bersua Hungaria.

Di matchday ke-3 nanti, mereka akan berhadapan dengan juara Piala Dunia 2018 Prancis, yang sebelumnya telah mengalahkan Jerman.