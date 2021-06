Jadwal Euro 2020 (2021) Malam Ini 21-22 Juni Lengkap dengan Preview Pertandingan

BANGKAPOS.COM - Berikut ulasan jadwal Piala Eropa atau Euro 2020 (Euro 2021) yang akan tayang pada Senin (21/6/2021) malam hingga Selasa (22/6/2021) dini hari nanti.

Sebanyak empat pertandingan akan dilangsungkan yakni Belanda vs Makedonia Utara, Austria vs Ukraina, Belgia vs Finlandia dan Rusia vs Denmark.

Kedelapan negara ini tergabung di grup B dan C.

Jadwal Euro 2020 Malam Ini 21-22 Juni

Senin, 21 Juni 2021

Pukul 23.00 WIB - Belanda vs Makedonia Utara

Pukul 23.00 WIB - Austria vs Ukraina

Selasa, 22 Juni 2021

Pukul 02.00 WIB - Belgia vs Finlandia

Pukul 02.00 WIB - Rusia vs Denmark

Preview singkat Belanda Vs Makedonia Utara

Pertandingan Euro 2020 malam ini akan diawali terlebih dahulu dari laga pamungkas Grup C.