Hasil Euro 2020 (Euro 2021) Malam Tadi dan Daftar 11 Negara yang Sudah Pasti Lolos ke Babak 16 Besar

BANGKAPOS.COM - Ukraina Vs Austria, Belanda Vs Makedonia Utara, Rusia Vs Denmark dan Finlandia Vs Belgia adalah empat pertandingan lanjutan babak penyisihan grup Piala Eropa atau Euro 2020 ( Euro 2021) yang digelar sepanjang Senin (21/6/2021) malam hingga Selasa (22/6/2021) dini hari.

Hasil dari sejumlah laga malam hingga dini hari tadi menambah jumlah negara yang telah memastikan diri lolos ke fase 16 besar EURO 2020.

Saat ini jumlah tim yang telah positif mengantongi tiket 16 besar Euro 2021 berjumlah 11 negara.

Catatan: simak selengkapnya artikel ini untuk mengetahui highlight singkat pertandingan, klasemen grup sementara, daftar top skor sementara dan negara-negara yang memastikan diri telah lolos ke babak 16 besar

Hasil Lengkap Euro 2020 Malam Tadi 21-22 Juni

1. Ukraina 0-1 Austria (Christoph Baumgartner 21')

2. Belanda 3-0 Makedonia Utara (Memphis Depay 24', Georginio Wijnaldum 50', 58')

4. Rusia 1-4 Denmark (Artem Dzyuba 70'-pen; Mikkel Damsgaard 38', Yussuf Poulsen 59', Andreas Christensen 79', Joakim Maehle 82')

3. Finlandia 0-2 Belgia (Lukas Hradecky 74'-bd, Romelu Lukaku 81')

Baca juga: Prediksi Juara Euro 2020 (Euro 2021): Italia, Inggris, Prancis, Portugal atau Ceko si Versi Komputer

Preview singkat hasil Euro 2020 malam tadi

Ukraina Vs Austria (0-1)

Austria menemani Belanda lolos ke babak 16 besar EURO 2020, Denmark sajikan drama di Grup B, Belgia kokoh di puncak klasemen.

Grup B dan Grup C EURO 2020 baru saja merampungkan pertandingan matchday ketiga malam tadi.