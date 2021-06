Ketahui 5 Manfaat Lengkuas bagi Kesehatan

BANGKAPOS.COM - Lengkuas, laos atau kelawas (Karo) (Alpinia galanga) merupakan jenis tumbuhan umbi-umbian yang bisa hidup di daerah dataran tinggi maupun dataran rendah.

Umumnya masyarakat memanfaatkannya sebagai campuran bumbu masak.

Namun, menurut ulasan berjudul “A Review on the Pharmacological Activities and Phytochemicals of Alpinia officinarum (Galangal) Extracts Derived from Bioassay-Guided Fractionation and Isolation”, lengkuas telah digunakan sebagai bahan pengobatan di India dan Tiongkok selama berabad-abad.

Lengkuas mengacu pada akar dari keluarga Zingiberaceae.

Namun, yang sering digunakan adalah lengkuas kecil atau Alpinia officinarum.

Rempah-rempah ini digunakan untuk menyembuhkan penyakit tertentu karena dipercaya memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan.

Berikut ini beberapa manfaat lengkuas bagi kesehatan, seperti dilansir dari Healthline.

1. Kaya antioksidan

Lengkuas adalah sumber antioksidan, yakni senyawa yang membantu melawan penyakit dan melindungi sel-sel dari radikal bebas yang merusak.

Beberapa penelitian besar mengatakan bahwa lengkuas kaya akan polifenol, yakni sekelompok antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan.