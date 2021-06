Literasi Digital Kabupaten Belitung Ajak Masyarakat Gunakan Transaksi Digital di Era New Normal

BANGKAPOS.COM -- Kegiatan Literasi Digital rutin dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Tujuannya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang paham akan Literasi Digital, meng edukasi dan mewujudkan masyarakat agar paham akan Literasi Digital lebih dalam dan menyikapi secara bijaksana dalam menggunakan digital platform.

Kali ini literasi digital dilakukan di Kabupaten Belitung, Senin (21/06/2021) yang membahas 4 kerangka digital yakni Digital Skill, Digital Safety, Digital Ethic dan Digital Culture dimana masing masing kerangka mempunyai beragam thema.

Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Dr. H. Erzaldi Rosman Djohan S.E, M.M mengharapkan para peserta literasi digital dapat memanfaatkan dengan baik sehingga meningkatkan pemahaman tentang dunia digital.

"Literasi Digital dari Kominfo ini sangat bermanfaat dalam membangun daerahnya masing masing oleh putra putri daerah melalui digital platform. Karena itu, kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan baik,” harap Erzaldi Rosman sebagai Keynote Speaker.

MUHAMMAD ARIFIN , S.Kom (Kabid Komunikasi Publik Relawan TIK Indonesia) mengangkat tema “GO CASHLESS, JENIS JENIS TRANSAKSI DIGITAL DI ERA NEW NORMAL ” menjelaskan pengertian Cashless.

Menurut Muhammad Arifin adalah sistem pembayaran tanpa uang tunai, sesuai dengan arti secara harfiah yang berarti tidak atau tanpa menggunakan uang tunai.

Cashless mengacu pada pembayaran yang berbentuk digital. Data yang diambil dari sumber katadata, hampir 70% menggunakan e wallet, disusul oleh transfer bank sekitar 50%.

“Alasan menggunakan non tunai, simpel, efisien dan efektif, banyak promo dan discount apabila menggunakan non tunai, tidak kontak fisik, aman, karena dilengkapi dengan fitur keamanan. Jenis atau ragam fitur aplikasi non tunai : Shopee Pay, OVO, Gopay, Dana, Link Aja,” jelas Muhammad Arifin.

Semua aplikasi pembayaran digital/e-money/e-wallet dapat digunakan membayar transaksi dengan melakukan scan QR code QRIS.

IQBAL SAPUTRA, S.Pd., M.A (Ketua Dewan Kesenian Belitung/Tenaga Pendidik Seni Budaya SMK N 1 Tanjungpandan) membahas tema “LITERASI DIGITAL BAGI TENAGA PENDIDIK DI ERA DIGITAL”.