Pentingnya Komunikasi Intrapersonal untuk Mengenal Diri, Sudahkah Anda Bercermin Hari Ini?

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) semester VI Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam (FDKI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung mengadakan Seminar KPI di Ruang Sidang Gedung C FDKI, Rabu (23/06/2021).

Seminar dengan tema "Do You Need to Communicate With Yourself? How to Communicate With Yourself?" tersebut adalah salah satu pemenuhan tugas pada mata kuliah Event Management dengan dosen pengampu Yera Yulista M,Si.

Handika Maheswara selaku ketua pelaksana dalam sambutannya menyampaikan alasan kenapa panitia memilih tema ini. Kita sering menilai orang lain, bahkan keburukannya tetapi lupa untuk melihat dan berkaca pada diri kita terlebih dahulu. Sudah berapa jauh kita mengenal diri sendiri. Tema ini juga dianggap sefrekuensi terhadap Prodi KPI. Karena di semester-semester sebelumnya sudah mendapatkan mata kuliah Komunikasi Intrapersonal.

Handika Maheswara juga berharap bahwa dalam kegiatan seminar ini semoga banyak ilmu yang didapatkan oleh peserta karena pemateri yang diundang adalah Ketua Prodi KPI dan sekaligus Pakar komunikasi.“Saya juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan terlibat dalam kesuksesan acara ini, terutama rekan satu panitia,” tutup Handika.

Ari Wibowo, M.Sos, Kaprodi KPI dan Alumni S2 UIN Bandung ini ahli di bidangnya menyampaikan materi tentang bagaimana berkomunikasi yang baik dengan diri sendiri. "Sudahkah Anda bercermin hari ini, lalu apa yang Anda temukan? Komunikasi intrapersonal perlu dilakukan. Sering kita selalu menilai hal-hal negatif dalam diri kita sehingga lupa akan hal positifnya. Bahkan di media sosial, ia akan mengajak Anda untuk berpikir, apa yang Anda pikirkan hari ini?" jelas Ari.

Seminar ini penting diadakan untuk melatih kemampuan komunikasi intrapersonal mahasiswa KPI tidak lupa juga seluruh peserta, panitia, dan pemateri diwajibkan menerapkan protokol kesehatan selama acara berlangsung, salah satunya dengan memakai masker dan menjaga jarak. Di akhir seminar, moderator membuka sesi tanya jawab kepada pemateri dan ditutup dengan foto bersama. (*)

Penulis : Handika Maheswara