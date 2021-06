Prodi KPI IAIN SAS Babel Gelar Webinar Revolusi Industri 4.0, Generasi Muda Dituntut Lebih Kreatif

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam (FDKI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka belitung mengadakan webinar yang berbasis online melalui Platform Google Meet, Rabu (23/06/2021).

Webinar yang bertema tema "Meningkatkan Kreativitas Anak Muda dizaman 4.0 "Four Point Zero , Tips & Trik Menjadi Presenter Diusia Muda", Zaman 4.0 (Four Point Zero) sendiri adalah Industri 4.0 adalah nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik.

Istilah ini mencakup sistem siber-fisik, internet untuk segala, komputasi awan dan komputasi kognitif. Webinar tersebut merupakan pemenuhan tugas mata kuliah Event Management dari dosen pengampu Yera Yulista M,Si.

Sukma Sulpajri selaku ketua pelaksana menerangkan bahwa dalam webinar ini mengusulkan tema yang sangat menarik dan cocok untuk para kaum milenial di era 4.0, tentu khususnya yang tertarik dengan dunia Komunikasi dan Penyiaran Islam. Diera 4.0 generasi muda ditantang kreatif, inovatif , tangguh dan ketika lulus kuliah tidak sibuk mencari pekerjaan namun mampu membuka lapangan kerja dengan event ini semoga dapat memotivasi generasi muda dalam hal-hal positif dan memberi pandangan kedepan untuk yang tertarik di dunia komunikasi dan penyiaran, sebagai salah satu tujuan dan cita-cita seperti menjadi seorang Presenter.

Sukma juga berharap bahwa dalam kegiatan webinar ini semoga banyak ilmu yang didapat oleh peserta karena pemateri yang diundang adalah Penyiar Radio Bangka Belitung dan juga pernah berpengalaman menjadi seorang reporter di Stasiun TV Lokal TVRI Bangka Belitung tentunya lebih berpengalaman dan ilmu yang bermanfaat diberikan untuk peserta, dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu dan terlibat dalam kesuksesan acara ini, tutup sukma.

Elvianti Penyiar Radio Bangka Belitung sekaligus Mahasiswi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam (FDKI) IAIN SAS Babel sekaligus pemateri mengatakan "ini impian saya, sharing pengalaman dan menjadi pengalaman saya yang dipercayakan menjadi pemateri di forum webinar ini".

Di akhir webinar membuka sesi tanya jawab kepada pemateri baik dari peserta online.

“Acara berjalan cukup lancar dan antusias peserta baik walaupun webinar ini perdana di lakukan tentunya masih ada kekurangan dalam persiapannya" ujar Sukma. (*)