UMKM Mawar Sejati Mulai Produksi Kue Kering untuk Idul Adha, Pemilik Targetkan 500 Kilogram

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Sebanyak 4 pegawai di rumah produksi Mawar Sejati milik ibu Ellia di Jalan Nyatoh Kelurahan Bukit Sari, Kota Pangkalpinang disibukan memproduksi kue.

Masing-masing pegawai berbagi tugas mulai dari memipihkan adonan, mencetak kue, meletakkan ke loyang dan memasukan ke dalam oven.

Saat ditemui, mereka tampak serius membuat kue Kacang Minyak. Sementara di sebelahnya sudah selesai produksi kue bulan sabit.

Menurut Ellia, produksi sudah dimulai sejak, Kamis (24/6/2021) dan sampai hari ini sudah memproduksi sekitar 100 Kilogram kue, di antaranya kue bulan sabit.

"Baru hari Kamis mulai produksinya, baru dua hari sama hari ini. Alhamdulillah sekitar 100 kilogram sudah diproduksi kue bulan sabit," kata Ellia kepada Bangkapos.com, Jumat (25/6/2021).

Owner Mawar Sejati itu pun menargetkan produksi kue menjelang hari Raya Idul Adha sebanyak 500 kilogram dari 5 macam jenis kue kering.

"Targetnya sekitar 500 kilogram, karena satu macam kue kering itu kurang lebih 100 Kilogram akan diproduksi," ujarnya.

Kue yang dimaksud seperti kue Bulan Sabit, Kacang Minyak, Kue Tar, Melati Susu dan Choco Crunch yang masing-masing 100 kilogram.

Kata wanita 59 tahun itu, harga kue dari produk Mawar Sejati tetap sama seperti hari raya Idul Fitri kemarin.

"Harga kue nastar per cup Rp50.000 sampai Rp55.000, kue bulan sabit dan kacang minyak Rp40.000 per cup, melati susu dan Choco Crunch Rp35.000 per cup," jelasnya.

Dia menuturkan, nantinya kue yang sudah diproduksi akan dipasarkan atau dititip ke beberapa toko-toko langganan seperti di Pasar Pagi, Pasar Besar, di Air Itam dan toko di Air Mangkok.

(Bangkapos.com/Widodo)