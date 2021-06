Jadwal Euro 2020/2021 Malam Ini 27 Juni: Preview Pertandingan Belgia Vs Portugal dan Belanda Vs Ceko

BANGKAPOS.COM - Laga Belgia Vs Portugal, Belanda Vs Ceko, dan Kroasia Vs Spanyol bakal partai-partai menarik gelaran Piala Eropa atau Euro 2020 sepanjang Minggu (27/6/2021) malam hingga Senin (28/6/2021) dini hari nanti.

Laga ini akan menjadi babak hidup mati bagi masing-masing negara.

Sejauh ini baru Italia dan Denmark yang sudah memastikan melaju ke babak perempat final Euro 2020.

Lantas, bagaimana dengan pertandingan malam hingga dini hari nanti?

Belgia Vs Portugal akan menjadi laga yang menarik.

Duel keduanya akan jadi ajang pembuktian ketajaman Cristiano Ronaldo di Portugal versus Romelu Lukaku di Belgia.

Ronaldo saat ini memimpin daftar top scorer Euro 2020 dengan catatan lima gol.

Sementara Lukaku berhasil menorehkan tiga gol dari tiga laga yang dijalani.

Namun, perlu diingat bagi Ronaldo dkk, Lukaku bukan satu-satunya pemain yang mesti diwaspadai.

Kini keduanya dihadapkan pada partai hidup mati untuk timnya agar bisa lolos ke partai selanjutnya.