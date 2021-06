Distributor Sebut Panen Sudah Sedikit dan Faktor Cuaca Jadi Penyebab Harga Cabai Rawit Lokal Tinggi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Distributor sekaligus pedagang di Pasar Atrium Kota Pangkalpinang, Nanda menyebutkan naiknya harga cabai secara signifikan disebabkan oleh panen cabai yang mulai sedikit dari petani sementara permintaan masyarakat banyak.

Selain itu, dikarenakan faktor cuaca juga menjadi penyebab harga cabai saat ini cukup tinggi.

"Harga naik disebabkan panen dari petani cabai sudah sedikit, tetapi permintaan akan kebutuhan banyak, serta faktor cuaca juga mempengaruhi," kata Nanda kepada Bangkapos.com, Rabu (30/6/2021).

Diketahui, apabila sering terjadi hujan bisa membuat petani gagal panen, dan bahkan tak jarang cabai para petani rusak dan membusuk karena adanya hama di saat musim penghujanan.

Menurut Nanda, saat ini harga cabai rawit lokal di tempatnya Rp80.000 per kilogram, sementara cabai keriting Rp28.000 per kilogram.

"Cabai kriting Rp28.000 per kilogram, cabai kecil lokal Rp80.000 per kilogram dan cabai kecil dari luar Rp65.000 per kilogram," ujarnya.

Harga satu ons cabai kecil Rp9.000 dan cabai besar Rp4.000.

Dia menyebutkan, kenaikan harga cabai rawit dan keriting lokal terjadi sudah 4 hari yang lalu.

Berbanding jauh dengan beberapa hari yang lalu, sebelumnya harga cabai rawit lokal hanya berkisar dari Rp40.000 sampai Rp50.000 per kilogram.

Cabai rawit dan keriting yang tersedia di pasar burung Jl Trem Kota Pangkalpinang pada Senin (15/3/2021). (Bangkapos.com/Widodo)

Harga Cabai Melonjak