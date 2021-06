Perempatfinal EURO 2020: Belgia vs Italia, Inggris vs Ukraina, Spanyol vs Swiss, Ceko vs Denmark

BANGKAPOS.COM - Berikut jadwal lengkap babak perempat final EURO 2021.

Babak perempat final EURO 2021 diikuti delapan tim yang telah dipastikan lolos.

Delapan tim tersebut antara lain Italia, Spanyol, Belgia, Inggris, Denmark, Swiss, Republik Ceko dan Ukraina.

Babak perempat final EURO 2021 akan diawali pertandingan antara Spanyol melawan Swiss pada Jumat, 2 Juli 2021.

Selanjutnya Sabtu, 3 Juli 2021 Belgia akan menghadapi lawan berat, Italia.

Pada hari yang sama Ceko ditantang Denmark.

Sedangkan Minggu, 4 Juli 2021, Inggris berhadapan dengan Ukraina.

Pertandingan babak 16 besar Euro 2021 telah selesai digelar dengan dua laga terakhir Inggris vs Jerman dan Swedia vs Ukraina tadi malam, Rabu (30/6/2021).

Laga Inggris vs Jerman berkesudahan dengan skor 2-0 untuk kemenangan skuad The Three Lions.

Sedangkan Swedia vs Ukraina, laga yang dilalui dengan babak perpanjangan waktu ini berhasil dimenangkan tim asuhan Andriy Shevchenko dengan skor tipis 1-2.